В Приморье погиб водитель из Амурской области

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В Пожарском районе Приморского края погиб водитель из Амурской области. Как сообщает пресс-служба краевого управления МВД России, трагедия произошла на 244 километре федеральной автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток в тёмное время суток.

По информации полиции, 27-летний мужчина за рулем автомобиля Ford Tranzit двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Потеряв управление, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Isuzu. Оба водителя получили тяжёлые травмы, от которых скончались на месте. Возраст второго водителя – 28 лет.

Погибшие – жители Амурской области и Хабаровского края.