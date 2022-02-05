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сегодня, 11:03 0

В Приморье погиб водитель из Амурской области

Автокатастрофа произошла на трассе Хабаровск – Владивосток

В Приморье погиб водитель из Амурской области
Фото: 25.мвд.рф

В Пожарском районе Приморского края погиб водитель из Амурской области. Как сообщает пресс-служба краевого управления МВД России, трагедия произошла на 244 километре федеральной автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток в тёмное время суток.

По информации полиции, 27-летний мужчина за рулем автомобиля Ford Tranzit двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Потеряв управление, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Isuzu. Оба водителя получили тяжёлые травмы, от которых скончались на месте. Возраст второго водителя – 28 лет.

Погибшие – жители Амурской области и Хабаровского края.

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#Дальний Восток #ДТП #происшествия

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