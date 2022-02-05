Предпринимателю грозит штраф за бумажный спам в Благовещенске

Фото: www.instagram.com/blagoveshchensk.rf/

Предпринимателю из другого региона грозит штраф за расклейку незаконной рекламы. От бумажного спама пострадали остановки, фонарные столбы и ограды в районе Зейской – Пионерской, Горького – 50-летия Октября, Богдана Хмельницкого. При этом на улице Ленина листовку умудрились наклеить под табличкой, запрещающей расклейку рекламы, сообщает пресс-служба мэрии.

С предпринимателем уже связались сотрудники административной комиссии, его пригласили для составления протокола. Спамеру грозит штраф до пяти тысяч рублей за каждое объявление.

— Продавать шубы собирается житель не нашего города, который о расклейке объявлений договорился с местными жителями. Административной комиссией установлено лицо, назначена встреча для составления протокола и привлечения к административной ответственности. В разговоре также было достигнуто понимание о недопустимости подобных действий, – рассказал начальник городской административной комиссии Сергей Слепцов.

Часть улиц уже очистили рабочие ГСТК. Привести в порядок остальные придётся самому предпринимателю.