Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:31 1

Предпринимателю грозит штраф за бумажный спам в Благовещенске

Гость амурской столицы расклеил по городу незаконную рекламу

Предпринимателю грозит штраф за бумажный спам в Благовещенске
Фото: www.instagram.com/blagoveshchensk.rf/

Предпринимателю из другого региона грозит штраф за расклейку незаконной рекламы. От бумажного спама пострадали остановки, фонарные столбы и ограды в районе Зейской – Пионерской, Горького – 50-летия Октября, Богдана Хмельницкого. При этом на улице Ленина листовку умудрились наклеить под табличкой, запрещающей расклейку рекламы, сообщает пресс-служба мэрии.

С предпринимателем уже связались сотрудники административной комиссии, его пригласили для составления протокола. Спамеру грозит штраф до пяти тысяч рублей за каждое объявление.

— Продавать шубы собирается житель не нашего города, который о расклейке объявлений договорился с местными жителями. Административной комиссией установлено лицо, назначена встреча для составления протокола и привлечения к административной ответственности. В разговоре также было достигнуто понимание о недопустимости подобных действий, – рассказал начальник городской административной комиссии Сергей Слепцов.

Часть улиц уже очистили рабочие ГСТК. Привести в порядок остальные придётся самому предпринимателю.

Просмотров всего: 303

#происшествия

распечатать


Происшествия

В Мазановском районе в ДТП пострадал водитель УАЗа
Происшествия

В Приморье погиб водитель из Амурской области
Происшествия 2

В Благовещенске бывшего начальника отделения полиции признали виновным в превышении полномочий
Происшествия

Амурчанин взял деньги за ремонт, не сделал его и украл унитаз
Комментарии
Показать все (1)
  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    5 тысяч за каждое объявление пустят по миру предпринимателя, не слишком ли жестоко?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь