Амурчане участвуют в Олимпийских играх с 1960 года

4 февраля стартовали Олимпийские игры в Пекине. А значит, самое время вспомнить о том, что среди олимпийских чемпионов есть и амурчане.

Олимпийские чемпионы 1960-2021 годов, родившиеся в Амурской области: Валерий Брумель – серебряный призёр (1960 год) и чемпион (1964 год) по прыжкам в высоту;

Сергей Чухрай – чемпион на байдарке-четвёрке на 1000 метров (1976 год), чемпион на байдарке-двойке на 500 и 1000 метров (1980 год);

Сергей Савельев – «золото» в лыжной гонке на 30 километров и «бронза» в эстафете (1976 год);

Геннадий Лущиков – бронзовый призёр в стрельбе из малокалиберной винтовки (1976 год);

Игорь Никитин – серебряный призёр среди штангистов в весовой категории до 100 килограммов (1980 год);

Светлана Клюка – четвёртое место в беге на 800 метров (2008 год);

Андрей Замковой – бронзовый призёр в боксе в весовой категории до 69 килограммов (2012 и 2021 годы). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Амурской области (@amur.info)

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#Олимпиада-2022 #история #спорт

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Алёна Чуева