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5февраля
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сегодня, 10:00 0

Амурчане участвуют в Олимпийских играх с 1960 года

Амур.инфо предлагает вспомнить имена знаменитых спортсменов

Амурчане участвуют в Олимпийских играх с 1960 года
Фото: pixabay.com

4 февраля стартовали Олимпийские игры в Пекине. А значит, самое время вспомнить о том, что среди олимпийских чемпионов есть и амурчане.

Олимпийские чемпионы 1960-2021 годов, родившиеся в Амурской области:

  • Валерий Брумель – серебряный призёр (1960 год) и чемпион (1964 год) по прыжкам в высоту;
  • Сергей Чухрай – чемпион на байдарке-четвёрке на 1000 метров (1976 год), чемпион на байдарке-двойке на 500 и 1000 метров (1980 год);
  • Сергей Савельев – «золото» в лыжной гонке на 30 километров и «бронза» в эстафете (1976 год);
  • Геннадий Лущиков – бронзовый призёр в стрельбе из малокалиберной винтовки (1976 год);
  • Игорь Никитин – серебряный призёр среди штангистов в весовой категории до 100 килограммов (1980 год);
  • Светлана Клюка – четвёртое место в беге на 800 метров (2008 год);
  • Андрей Замковой – бронзовый призёр в боксе в весовой категории до 69 килограммов (2012 и 2021 годы).

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#Олимпиада-2022 #история #спорт

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