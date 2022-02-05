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5февраля
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сегодня, 09:06 0

Глава Минвостокразвития заявил о необходимости скоростной железной дороги между Владивостоком и Хабаровском

Алексей Чекунков уверен, что она будет построена

Глава Минвостокразвития заявил о необходимости скоростной железной дороги между Владивостоком и Хабаровском
Фото: ria.ru

Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития отметил стратегическую необходимость объединить такие крупные дальневосточные центры как Хабаровск и Владивосток скоростной железнодорожной линией. Такое заявление он сделал во время брифинга в Хабаровске.

Министр предложил проработать возможность агломерации дальневосточных городов с целью конкуренции как крупным российским мегаполисам, так и азиатским. Стратегической целью является развитие экономической привлекательности российского Дальнего Востока.

— Рано или поздно нужна скоростная связь между Владивостоком и Хабаровском. Я не могу сказать, что сейчас есть такой проект или план, но то, что я вижу стратегическую целесообразность такой связи, – это безусловно. Потому что каждый город сам по себе в масштабе Азиатско-Тихоокеанского региона не обладает такой гравитацией, таким размером, который позволил бы конкурировать с самыми крупными мегаполисами, а вместе, безусловно, мы можем получить такую агломерацию, которая будет географически растянута, но с современными транспортными технологиями в случае построения скоростной железной дороги, могла бы заиграть по-новому, – высказался министр.

О цене и общей стоимости проекта речь пока не идёт. На данный момент это перспективный, но теоретический проект, который несомненно интересует инвесторов и экспертов-урбанистов.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики отметил, что не готов ответить на вопрос о том, во сколько обойдется строительство данной магистрали.

— Конечно, такой проект нужно внимательно проработать и просчитать, но ценность таких проектов измеряется не в прямой окупаемости, а в стратегической ценности. Некоторые вещи нужно делать опережающими способами. Мы возьмем в проработку и в какой-то момент выйдем с более конкретными цифрами и планами, – уточнил Алексей Чекунков.

Возможность и перспективы скоростного железнодорожного сообщения между городами министр проиллюстрировал такими примерами как соединение Санкт-Петербурга и Москвы с помощью высокоскоростных поездов «Спасан», а также опытом зарубежных стран: японской линией «Токио – Иокогама», шанхайской линией и другими.

Основной целью создания скоростной железной дороги между Хабаровском и Владивостоком, по мнению министра, является развитие Дальнего Востока на десятки лет вперёд, укрепление связей между крупными городами.

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#Дальний Восток #дороги #российская власть #строительство #транспорт

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