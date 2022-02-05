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В отдалённых районах Благовещенска будут работать мобильные флюоростанции
Пройти обследование можно будет бесплатно
Фото: amur.info
С января по декабрь в отдалённых районах Благовещенска можно будет бесплатно пройти флюорографическое обследование. Передвижную флюорографическую установку направит городская поликлиника № 2, передвижной мобильный комплекс – городская поликлиника №1. Где и когда будут работать комплексы – на карте Амур.инфо.
Чтобы пройти обследование, нужно иметь при себе паспорт, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.
Информация на карте будет дополняться.
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