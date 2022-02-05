В отдалённых районах Благовещенска будут работать мобильные флюоростанции

Фото: amur.info

С января по декабрь в отдалённых районах Благовещенска можно будет бесплатно пройти флюорографическое обследование. Передвижную флюорографическую установку направит городская поликлиника № 2, передвижной мобильный комплекс – городская поликлиника №1. Где и когда будут работать комплексы – на карте Амур.инфо.

Чтобы пройти обследование, нужно иметь при себе паспорт, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска. Информация на карте будет дополняться.

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#здоровье #медицина

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