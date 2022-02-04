В Амурской области за сутки выявили 213 новых заражений коронавирусом

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Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, не привиты против COVID-19 оказались 175 человек из общего числа заразившихся. У 200 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (94 %), у 13 – в виде пневмонии (6 %).

Темп прироста за последние сутки поднялся до уровня в 0,4 %. Показатель заболеваемости составляет 7 687,58 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом в области выявили 60 105 заражений. 58 368 человек выздоровели, 683 – скончались.