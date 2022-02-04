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сегодня, 18:21 2

В Амурской области ожидается пик заболеваемости «омикроном»

У амурчан есть ещё возможность успеть вакцинироваться до начала всплеска заболеваемости новым штаммом коронавируса

В Амурской области ожидается пик заболеваемости «омикроном»
Фото: pixabay.com

На заседании оперативного штаба Амурской области по борьбе с COVID-19 министр здравоохранения региона Светлана Леонтьевна доложила губернатору о том, что коллективный иммунитет в области ещё не выработан. А в перспективе на ближайшие две недели – всплеск заболеваемости «омикроном».

На данный момент полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошло только 59,7 процента взрослого населения Амурской области, что не даёт считать коллективный иммунитет сформированным.

Следующие две недели будут отмечены пиком заболеваемости новым штаммом COVID-19 «омикрон». Поэтому у амурчан есть ещё возможность успеть привиться и защитить себя от тяжёлого течения заболевания коронавирусной инфекцией.

— К нам «омикрон» зашёл позже, чем в западные регионы страны. Поэтому у нас есть уникальная возможность посмотреть, как ведёт себя этот штамм. Главное, что мы поняли: «омикрон» очень быстро распространяется и переносится относительно легко – но только при условии, что человек вакцинирован. Я ещё раз обращаю внимание жителей области на самую действенную меру профилактики – вакцинацию. Осталось немного времени, чтобы успеть сделать прививку от новой коронавирусной инфекции перед пиком пятой волны, – обратился к жителям региона губернатор Василий Орлов.

Вакцины в Амурской области достаточно – около 137 тысяч доз. Также в регион поступила новая партия вакцины типа «Спутник Лайт», что позволяет медикам успешно проводить ревакцинацию. За прошедшую неделю число поставивших вакцину повторно достигло 5 760 человек. Всего ревакцинировалось уже 85 тысяч амурчан.

Министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьевна поблагодарила муниципалитеты, активно включившиеся в вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет, которая стартовала на прошлой неделе.

— Хочу поблагодарить те территории, которые закончили вакцинацию подростков: Константиновский, Белогорский, Завитинский, Архаринский, Селемджинский районы. Они реализовали поставленную вакцину на 100 процентов. Но обращаю внимание: в Сковородинской, Ромненской, Свободненской больницах за весь этот период не привито ни одного подростка. Прошу руководителей активизироваться, – дала оценку работе медиков Светлана Леонтьева.

Вакцинироваться можно в стационарных прививочных пунктах при медицинских организациях.

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#COVID 19 #губернатор #здоровье #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    "Осталось немного времени, чтобы успеть сделать прививку от новой коронавирусной инфекции перед пиком пятой волны, – обратился к жителям региона губернатор Василий Орлов."

    Ну конечно, не зря же эту самую вакцину так быстро состряпали, нужно успеть продать. Депутат Алексей Куринной от КПРФ, обратился в Минздрав РФ с запросом о данных клинических испытаний российских вакцин: согласно законодательству,

    Куринной не просто депутат, он заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач по профессии. По двум вакцинам ответа не получил,а по Спутнику - получил. Ответ, правда удивил не только депутата, но и всех нормальных людей. Минздрав отказался предоставить данную информацию, ссылаясь на коммерческую тайну.Причем тут коммерческие цели- не понятно. Депутат Госдумы уж явно информацию запрашивал не с целью украсть рецептуру чудодейственного снадобья... Умом вакцину не понять, в вакцину нужно просто верить((, русский "авось" ещё никто не отменял...

  • OT

    OT
    1 час назад

    И все новые и новые виды ковида обьявляют. Это факт убеждает не о борьбе с ковидом, а борьба за конкурентное место на рынке препаратов.

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