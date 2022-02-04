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4февраля
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Поликлиники Благовещенска переводят на особый режим работы

В регионе вводятся новые антикоронавирусные ограничения

Поликлиники Благовещенска переводят на особый режим работы
Фото: Амур.инфо

В пятницу, 4 февраля, в амурском правительстве в рамках регионального оперштаба обсуждали работу поликлиник в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом. Вместе с тем в редакцию Амур.инфо начали поступать сообщения о том, что поликлиники отменяют плановый приём пациентов.

Как пояснили в региональном минздраве, в восьми поликлиниках областного центра приостанавливается плановая помощь, которая включает в себя профосмотры, диспансеризацию, углубленную диспансеризацию.

Благовещенцев просят не беспокоиться. Поликлиники продолжат оказывать экстренную и неотложную медпомощь, а также выдавать медикаменты в рамках льготного обеспечения граждан. Работу поликлиник предполагается компенсировать вызовами врачей на дом.

— На этой неделе отмечаем резкий рост, в 3 раза, обращений за медицинской помощью с признаками респираторных инфекций в поликлиники Благовещенска, – прокомментировала министр здравоохранения Светлана Леонтьева. – Мы уже увеличили количество инфекционных бригад в 3 раза. С 20 до 60, в том числе 16 педиатрических. Они будут оказывать медицинскую помощь на дому и в «красной зоне» поликлиник. Мы уже привлекли к этой работе 30 студентов АГМА, с понедельника привлекаем дополнительных сотрудников.

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#COVID 19 #областная власть #здоровье #медицина

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