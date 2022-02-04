В Амурской области запретили часть спортивных мероприятий

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В пятницу, 4 февраля, на заседании оперативного штаба Амурской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о введении новых ограничений. В этот раз в сфере спорта.

— Решением оперативного штаба на территории Амурской области будут приостановлены до особого распоряжения, проведение спортивных мероприятий межрегионального уровня (с участием спортсменов из других субъектов Российской Федерации), – сообщили в пресс-службе правительства региона.

Такое решение было принято в связи с ростом числа новых случаев заражения COVID-19.