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сегодня, 16:40 1

В Амурской области запретили часть спортивных мероприятий

В регионе вводятся новые антикоронавирусные ограничения

В Амурской области запретили часть спортивных мероприятий
Фото: pixabay.com

В пятницу, 4 февраля, на заседании оперативного штаба Амурской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о введении новых ограничений. В этот раз в сфере спорта.

— Решением оперативного штаба на территории Амурской области будут приостановлены до особого распоряжения, проведение спортивных мероприятий межрегионального уровня (с участием спортсменов из других субъектов Российской Федерации), – сообщили в пресс-службе правительства региона.

Такое решение было принято в связи с ростом числа новых случаев заражения COVID-19.

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#COVID 19 #спорт

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Комментарии
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  • Монстриха

    Монстриха
    39 минут назад

    сейчас детям просто стали пцр чаще делать вот и стали выявлять...а то все ведут к тому что надо вакцинировать детей а лет через пять скажут нельзя как с беременными получилось сначала можно а сейчас выясняется что нельзя

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