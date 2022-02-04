Четыре тысячи амурских школьников переведены на «дистанционку»

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В рамках регионального оперштаба глава амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова рассказала о текущей эпидемиологической ситуации в Амурской области. По её словам, в Приамурье отмечается рост заболеваемости по COVID-19, растёт количество заболевших среди детей 7-14 лет.

Самые высокие темпы прироста зарегистрировали в Благовещенске, Свободном, Тынде и Константиновском районе.

Из-за роста числа случаев заражения среди подростков на дистанционную форму обучения перевели свыше четырёх тысяч школьников. Рост заболевших отмечается и в возрастных группах от 18 до 49 лет.

Как подчеркнула Курганова, в настоящее время основная нагрузка ложится на амбулаторно-поликлиническую сеть, так как 75 % заразившихся получают лечение на дому. В 90 % случаев коронавирус протекает в форме ОРВИ, пневмонию выявили у 9,8 % больных, бессимптомное течение болезни выявлено в 0,2 % случаев. При этом, по её словам, основная доля заболевших – непривитые.

— Тем не менее доля внебольничных пневмоний остаётся достаточно высокой. Говоря о ситуации с «омикроном», хочу подчеркнуть – интенсивность распространения нового штамма в области нарастает. Циркуляция «дельты» ещё сохраняется, и этим обусловлены тяжёлые формы в виде пневмоний. Превалирование «омикрона» даёт высокий прирост заболеваемости. Прогнозируем, что последующие две недели – шестая и седьмая – будут пиковыми по распространению «омикрона», – сообщила глава амурского управления Роспотребнадзора.

В рамках оперштаба было также отмечено, что не все коммерческие лаборатории вовремя выгружают результаты тестирования на коронавирус в единую базу на Госуслугах. Ольга Курганова напомнила, что согласно внесённым изменениям в постановление правительства РФ № 452, все медицинские организации, которые проводят лабораторные ПЦР-исследования и исследования методом ИХА (экспресс-тесты), в 100 % случаев должны выгружать их в единую базу данных.