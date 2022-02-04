В Благовещенске бывшего начальника отделения полиции признали виновным в превышении полномочий

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Бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский» признали виновным в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, сообщает прокуратура Амурской области.

Осуждённый, являясь начальником, подготовил рапорт на имя начальника отдела полиции Благовещенска, в котором просил поощрить его подчинённых за хорошую службу. Однако он предупредил своих сотрудников, что если им придёт премия, то они должны будут ею поделиться. Полицейские не хотели портить отношения с начальником и отдали ему в общей сложности 110 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным, мера наказания не уточняется. Приговор пока не вступил в законную силу.