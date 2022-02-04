Курбан Омаров похвастался новым автомобилем за 30 миллионов рублей

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в августе прошлого года. Многие были уверены, что после расставания с телеведущей мужчина начнет жить поскромнее. Ведь поклонники Ксении не раз называли его альфонсом.

Однако после развода бизнесмен часто ездит по курортам, а недавно купил Mercedes-Benz Maybach стоимостью 30 миллионов рублей. Курбан показал приобретение в своём блоге, не забыв уколоть бывшую жену.

Ранее Бородина негативно высказывалась о бывшем муже. Телеведущая считает, что Омаров хайпится на её имени, чтобы заработать на ремонт в своей новой квартире. Однако Курбан подчёркивает, что является обеспеченным человеком.

Бизнесмен сообщил подписчикам, что не планирует сам водить новый автомобиль. По его словам, он решил нанять водителя, чтобы «сидеть сзади и заниматься делами, а не стоять в пробках».

Сейчас Курбан и Ксения не общаются. Бывших супругов связывает только маленькая дочь Теона. В последнее время Омаров и Бородина обвиняют друг друга в изменах, поэтому о примирении речи пока не идёт.