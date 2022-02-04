Амурчанки встревожены тем, что один из детских садов переделают под «IT-куб»

Фото: Амур.инфо

«19 января наш мэр опубликовал новость, что в нашем городе будет IT-куб, но для этого он хочет закрыть наш садик, в который ходит непосредственно мой ребёнок», – написала одна из читательниц Амур.инфо.

Корреспондент Амур.инфо решил узнать позицию мэрии Белогорска по этому вопросу.

— По состоянию на 4 февраля 2022 года в детских садах Белогорска не востребованы более 300 мест, только в микрорайоне «Центральный» их 190. Все сады находятся в шаговой доступности от детского сада школы № 200. В здании пять групп. Списочный состав – 126 человек. Дети будут переведены в четыре детсада в центре города как целиком группами, так и отдельно, такая возможность есть. На месте устаревшего детского сада появится современное учреждение IT-образования, которое смогут посещать не менее 500 детей. При этом в центре Белогорска будет отремонтирован детский сад № 6, расселенный из-за аварийного состояния в связи с подъемом грунтовых вод в период наводнения 2021 года. Это ещё дополнительно 11 групп на 200 детей, – рассказали в пресс-службе мэрии Белогорска.

Редакция Амур.инфо запросила комментарий амурского минобрнауки по сложившейся ситуации.

— В рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование» в этом году в Амурской области будет открыт четвертый по счету детский центр цифрового образования детей «IT-куб». Осенью он заработает в городе Белогорск. Основную долю средств на оснащение нового объекта высокотехнологичным оборудованием выделяет федеральный бюджет. Ремонт площадей, где появится «куб», финансируется из бюджета области. Последняя из перечисленных мер поддержки – 38 миллионов рублей – вскоре будет направлена в муниципалитет. Однако выбор помещения под центр – прерогатива органа местного самоуправления. Информация о решении главы города размещена на официальном сайте местной администрации и в социальных сетях – «IT-куб» будет расположен в здании ныне действующего детского сада № 62. При этом в белогорской мэрии утверждают, что проблем с зачислением и переводом детей в другие детские сады у родителей не будет, – сообщили в министерстве.

Отметим, что в Приамурье действует уже несколько «IT-кубов»: в Тынде, Свободном и Благовещенске. Подробнее о работе благовещенского «IT-куб корреспонденты Амур.инфо рассказывали ранее.