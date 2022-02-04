Анастасия Макеева раскрыла правду о браке с Глебом Матвейчуком

В прошлом году Макеева обрела счастье с четвёртым супругом Романом Мальковым. Бизнесмен не связан с шоу-бизнесом, при этом он боготворит жену и признаётся в любви в социальных сетях. Актриса отвечает мужу взаимностью и светится от счастья.

Однако многие поклонники Анастасии до сих пор вспоминают её брак с Глебом Матвейчуком. Недавно Макеева честно рассказала об отношениях с актёром, чем шокировала поклонников.

Артистка призналась, что у них со вторым мужем не было большой любви. По её словам, это просто были «взаимовыгодные отношения». Даже после тяжёлого развода Анастасия за многое благодарна Матвейчуку, и с теплотой вспоминает об их браке.

Свое женское счастье актриса нашла лишь с Романом Мальковым. Несмотря на четверых детей от первого брака, он мечтает о том, чтобы Анастасия родила ему наследника. Макеева не раз признавалась, что они делают все возможное, чтобы стать родителями.