Анастасия Макеева раскрыла правду о браке с Глебом Матвейчуком
Макеева призналась, что у них с Матвейчуком не было большой любви
Анастасия Макеева была замужем четыре раза. Сейчас актриса счастлива с бизнесменом Романом Мальковым. Недавно звезда удивила поклонников, честно рассказав о браке с Глебом Матвейчуком, пишет «Комсомольская правда».
В прошлом году Макеева обрела счастье с четвёртым супругом Романом Мальковым. Бизнесмен не связан с шоу-бизнесом, при этом он боготворит жену и признаётся в любви в социальных сетях. Актриса отвечает мужу взаимностью и светится от счастья.
Однако многие поклонники Анастасии до сих пор вспоминают её брак с Глебом Матвейчуком. Недавно Макеева честно рассказала об отношениях с актёром, чем шокировала поклонников.
Артистка призналась, что у них со вторым мужем не было большой любви. По её словам, это просто были «взаимовыгодные отношения». Даже после тяжёлого развода Анастасия за многое благодарна Матвейчуку, и с теплотой вспоминает об их браке.
Свое женское счастье актриса нашла лишь с Романом Мальковым. Несмотря на четверых детей от первого брака, он мечтает о том, чтобы Анастасия родила ему наследника. Макеева не раз признавалась, что они делают все возможное, чтобы стать родителями.
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