Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:28 1

К концу года разработают проект путепровода над благовещенским вокзалом

Начался конкурс на разработку обоснований инвестиций по строительству

К концу года разработают проект путепровода над благовещенским вокзалом
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Амурской области объявили конкурс на разработку обоснований инвестиций по строительству путепровода над железнодорожным вокзалом в Благовещенске. Путепровод планируется построить в створе улицы Пионерской – он свяжет центр и северную часть города, сообщает пресс-служба областного правительства.

Автору обоснования потребуется сделать транспортную модель и выполнить экономические исследования. Это необходимо, чтобы определить основные характеристики сооружения, его архитектурно-художественный облик, технологические, конструктивные решения, а также сроки и этапы строительства.

— Мы готовимся к строительству нового инфраструктурного объекта – путепровода в районе железнодорожного вокзала. Отмечу, что процесс не быстрый, мы сейчас прорабатываем возможность финансирования из различных источников и механизмов: федеральных, областных и с привлечением инвестиционных средств. В этом году будет проведена государственная экспертиза технологического и ценового аудита обоснования на привлечение инвестиций, что позволит нам разработать проект и начать его реализацию. Строительство новой автомобильной развязки является одной из приоритетных задач, – рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин.

Срок окончания работ по разработке проекта – 1 декабря 2022 года. После получения положительного заключения государственной экспертизы минтранс области начнёт отбор.

Просмотров всего: 213

#строительство #транспорт

распечатать


Происшествия

Амурчанин взял деньги за ремонт, не сделал его и украл унитаз
Происшествия 1

В Амурской области суд признал запрещённым железнодорожный лайфхак
Общество 5

Добраться из Благовещенска во Владивосток можно на поезде без пересадок
Общество 7

Амурские депутаты высказались против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Комментарии
Показать все (1)
  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    16 минут назад

    Зачем он? В раоне ЖД вокщала со стороны города нет никаких предприятий, больших жилмассивов. Если бы туда автовокзал перенесли чтобы центр разгрузить. ЛУчше бы поработали над связкой Мухина-Калинина, минимум 2 места есть: Забурхановская и Северная.

    И ЕЩЁ ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА - СНЕСИТЕ УРОДЛИВОЕ НЕНУЖНОЕ ЗДАНИЕ построенное на месте центр.рынка. Это чудовищный кошмар!!!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь