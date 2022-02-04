К концу года разработают проект путепровода над благовещенским вокзалом

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Амурской области объявили конкурс на разработку обоснований инвестиций по строительству путепровода над железнодорожным вокзалом в Благовещенске. Путепровод планируется построить в створе улицы Пионерской – он свяжет центр и северную часть города, сообщает пресс-служба областного правительства.

Автору обоснования потребуется сделать транспортную модель и выполнить экономические исследования. Это необходимо, чтобы определить основные характеристики сооружения, его архитектурно-художественный облик, технологические, конструктивные решения, а также сроки и этапы строительства.

— Мы готовимся к строительству нового инфраструктурного объекта – путепровода в районе железнодорожного вокзала. Отмечу, что процесс не быстрый, мы сейчас прорабатываем возможность финансирования из различных источников и механизмов: федеральных, областных и с привлечением инвестиционных средств. В этом году будет проведена государственная экспертиза технологического и ценового аудита обоснования на привлечение инвестиций, что позволит нам разработать проект и начать его реализацию. Строительство новой автомобильной развязки является одной из приоритетных задач, – рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин.

Срок окончания работ по разработке проекта – 1 декабря 2022 года. После получения положительного заключения государственной экспертизы минтранс области начнёт отбор.