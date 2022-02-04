В Белогорске за возвращение пса из места передержки владельцу выставили счёт в 5 800 рублей

Владельцу собаки, попавшей после самовольного выгула по территории города Белогорска в место передержки «Автодорсфера», нужно заплатить 5 800 рублей за возвращение животного. Такое решение озвучил мэр Белогорска Станислав Мелюков на круглом столе на тему безнадзорных животных.

Жительница Белогорска Валерия задала вопрос о законности платного возврата собаки и потребовала вернуть пса. Он был отловлен на улице и доставлен в место передержки собак «Автодосфера». Пёс находится в пункте передержки уже несколько дней – в отдельной будке, с питанием и под присмотром.

— Это моя собака, почему я должна платить за то, что ее поймали? – возмутилась девушка.

На круглом столе пояснили: в сумму входит оплата труда ловцов (четыре тысячи рублей) и налоги и обязательные платежи предприятия, осуществляющего передержку. Отсюда и сумма в 5 800 рублей. Возврат животного владельцу произойдёт только при оплате данного счёта.

— Возврат возможен лишь при возмещении затрат, понесенных предприятием в части вознаграждения ловцов безнадзорных животных. Это принципиально решение. Чтобы предотвратить бизнес на «круговороте» собак, – прокомментировал глава Белогорска.

Если оплата за отлов и содержание животного не произойдёт, то пёс будет и дальше содержаться в «Автодорсфере», но уже за счёт областных средств. Собака будет простерилизована, промаркирована и отпущена на улицы города.

Также на круглом столе обсуждалось вступление весной нового федерального закона об ответственном отношении к животным со стороны их владельцев. Безответственное отношение к содержанию домашних животных будет наказываться в административном порядке.