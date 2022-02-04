Свободный получит чистую воду в этом году

В этом году Свободный отметит 110-летний юбилей. Ко дню рождения ремонтируются дороги, благоустраиваются общественные пространства, а также идет обновление коммунальной инфраструктуры. Что происходит в городе президентского внимания и как будут решаться главные проблемы, рассказал мэр Владимир Константинов. Он ответил на вопросы жителей во время прямого эфира, которой прошел одновременно на трех площадках в сети Instagram: аккаунтах ЦУР Амурской области, Амур.инфо и на личной странице Владимира Александровича.

По словам Владимира Константинова, за три года Свободному удалось привести в нормативное состояние основные городские улицы.

— В 2018 году у нас было проведено обследование автомобильных дорог и 80 % были признаны несоответствующими стандартам содержания дорожной сети. В 2021 году у нас не соответствует требованиям 63 % дорог. Мы за 2019-2021 годы улучшили состояние улично-дорожной сети на 17 %, – рассказал мэр.

Главный вопрос, который волнует жителей Свободного, когда в городе появится чистая вода. Как объяснил Владимир Александрович, сейчас город обеспечивается водой из артезианских скважин. Кардинально изменить ситуацию с качеством водоснабжения должен Пёрский водозабор, где сейчас заканчиваются пуско-наладочные работы.

— Окончание работ на Пёрском водозаборе позволит подавать в час дополнительно 250 кубометров воды, пропускать их через станцию обезжелезивания и подавать жителям. С пуском его на полную мощность мы планируем обеспечить качественной питьевой водой центральную часть города, район 40-летия Октября, Литвиновскую, Северный микрорайон, – отметил глава Свободного. – Артезианские скважины мы сможем перенацелить для обеспечения тех районов, которые не охвачены станцией обезжелезивания. У нас остается проблема в двух районах: Суражевке и Михайло-Чесноковской. В 2022 году по программе «Чистая вода» сдаем водозаборную скважину и станцию обезжелезивания. После ввода их в эксплуатацию Суражевку мы должны обеспечить полностью качественной питьевой водой. И перенацелить объем добываемой воды из шахтных колодцев, которые мы очистили в 2020 году, на микрорайон Михайло-Чесноковской. Этим самым мы должны закрыть все вопросы потребления питьевой воды.

Как добавил Владимир Константинов, также идет работа по возведению водозабора в строящемся новом Южном микрорайоне. Он обеспечит питьевой водой и сам микрорайон, и прилегающие к нему территории.

Набирает обороты газификация Свободного. Уже идут работы по прокладке газопровода на территории города. В первую очередь на голубое топливо перейдут мазутные котельные.

— По двум мазутным котельным – это котельная 54 квартала и котельная, которая находится около второй школы, – разработан проект перехода на газ. Сегодня уже начата работа по реконструкции котельной 54 квартала. Следующие котельные: Маслозавода и горбольницы – они будут переведены с мазута на газ до 2024 года, – рассказал Владимир Александрович.

Также свободненцы подняли проблему безнадзорных собак, а заодно и правил содержания домашних животных.

— С октября 2019 года ведется работа по отлову и обработке собак, – поделился мэр. – За этот период поймано, обработано и выпущено в среду обитания более 500 собак. Наши действия регламентируют федеральное законодательство. И более того, что мы выполняем, мы сделать не можем. Мы планируем на территории города создать приют, где собаки могли бы жить с момента поимки до конца жизни.

Также в Свободном планируется строительство площадки для выгула домашних питомцев. Первая такая площадка должна появиться в центральной части города до конца этого года.

— Самое важное, чтобы при выгуле собак не был нанесен ущерб какой-либо общественной территории или не было конфликтных ситуаций, – прокомментировал Владимир Константинов. – И один из важных аспектов – это нам даст возможность больше контролировать хозяев животных. Сейчас по территории города зачастую мы видим собак в ошейниках на свободном выгуле. И они представляют уже опасность для окружающих. И наш приют бывает ловит собак, а потом приезжают их хозяева.

Прямой эфир главы города длился ровно час. За это время Владимир Константинов успел ответить примерно на 20 вопросов: как присланных заранее, так и поступивших во время трансляции. Пользователи, чьи обращения не успели прозвучать в прямом эфире, получили ответы в письменном виде – прямо под своими комментариями в соцсети. В том числе это помогла сделать система «Инцидент Менеджмент», с которой работает Центр управления регионом. Всего к прямому эфиру подключились около 3 тысяч пользователей.