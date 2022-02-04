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сегодня, 14:13 1

Даня Милохин признался, что обманывал подписчиков, которые ему доверяли

Милохин рассказал, как рекламировал мошенников

Даня Милохин признался, что обманывал подписчиков, которые ему доверяли
Фото: vseprozvezd.ru

20-летний Даня Милохин за несколько лет превратился из простого парня из детского дома в большую звезду. Сейчас у популярного блогера многомиллионные доходы и армия поклонников. Однако недавно Даня признался, что стал успешным не совсем честным путём, пишет «СтарХит».

На телеканале «Пятница!» скоро стартует новое шоу «Детектор», в котором звёзды проходят полиграф и отвечают на каверзные вопросы. Первым героем проекта стал Даня Милохин, который решился на скандальные откровения.

Блогер признался, что обманывал подписчиков, пользуясь их доверием. По его словам, в телеграм-канале он рекламировал людей, которые кидают на деньги. Пользуясь советом Милохина, подписчики спокойно переводили мошенникам деньги и ничего не получали в ответ. Даня понимает, что это было неправильно и отмечает, что сейчас не пошел бы на такое.

Ранее блогер рассказывал, как подставлял заказчиков. В начале карьеры он брал деньги за рекламу и не делал её. Сейчас Милохин так не поступает, поскольку сотрудничает с крупными компаниями, которые не может подводить.

Помимо Дани, в кресле «Детектора» также побывали многие другие артисты. Ведущий шоу Марк Бартон рассказал, что все они испытали очень сильный стресс. По словам Бартона, на одной из программ был рэпер Птаха, которого начало трясти в кресле. Ведущий также признался, что на шоу нет сценария, потому что никто не знает, как поведёт себя гость.

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#СМИ #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Леди С

    Леди С
    2 часа назад

    какой же страшный... еще и тупой и беспринципный... как вообще он может быть чьим-то кумиром...??? мир сошел с ума, если такие бездари и откровенные мошенники становятся на пьедестал для молодежи....

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