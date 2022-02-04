Даня Милохин признался, что обманывал подписчиков, которые ему доверяли

На телеканале «Пятница!» скоро стартует новое шоу «Детектор», в котором звёзды проходят полиграф и отвечают на каверзные вопросы. Первым героем проекта стал Даня Милохин, который решился на скандальные откровения.

Блогер признался, что обманывал подписчиков, пользуясь их доверием. По его словам, в телеграм-канале он рекламировал людей, которые кидают на деньги. Пользуясь советом Милохина, подписчики спокойно переводили мошенникам деньги и ничего не получали в ответ. Даня понимает, что это было неправильно и отмечает, что сейчас не пошел бы на такое.

Ранее блогер рассказывал, как подставлял заказчиков. В начале карьеры он брал деньги за рекламу и не делал её. Сейчас Милохин так не поступает, поскольку сотрудничает с крупными компаниями, которые не может подводить.

Помимо Дани, в кресле «Детектора» также побывали многие другие артисты. Ведущий шоу Марк Бартон рассказал, что все они испытали очень сильный стресс. По словам Бартона, на одной из программ был рэпер Птаха, которого начало трясти в кресле. Ведущий также признался, что на шоу нет сценария, потому что никто не знает, как поведёт себя гость.