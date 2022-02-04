Амурчанин взял деньги за ремонт, не сделал его и украл унитаз

Фото: pixabay.com

В Благовещенском городском суде рассмотрели дело в отношении амурчанина, который обязался сделать ремонт, но мало того что, взяв аванс, не выполнил работы, так ещё и украл из квартиры ценное имущество.

В ходе процесса выяснилось, что жительница Приамурья решила сделать ремонт в квартире и по объявлению нашла мастера, который взял 10 тысяч рублей на приобретение материалов. В течение двух месяцев ремонтнику ещё несколько раз переводили деньги за работу и материалы – всего 53 тысячи рублей. Но по истечении этого времени сам ремонт был сделан всего на 10 тысяч рублей. На этом проблемы не закончились: из квартиры, где делал ремонт, мужчина вынес унитаз и водонагреватель. Ущерб от кражи был оценён в 18 тысяч рублей.

Ранее не судимый мужчина свою вину признал и содействовал следствию. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

Амурчанин был признан виновным и был приговорен к 200 часам общественных работ. Кроме того, он должен возместить ущерб – 61 018 рублей.