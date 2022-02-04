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сегодня, 15:11 0

В Благовещенске пьяная мать избила дочь до сотрясения мозга

Уголовное дело направлено в суд

В Благовещенске пьяная мать избила дочь до сотрясения мозга
Фото: pixabay.com

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело по обвинению жительницы областного центра в жестоком обращении с детьми. Благовещенку будут судить сразу по двум статьям: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Как считают в прокуратуре, с 2019 по июнь 2021 года мать троих детей 2004, 2010 и 2016 годов рождения умышленно не исполняла обязанности по их воспитанию и жестоко обращалась с ними. В июне 2021 года, в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла многочисленные удары по лицу и голове дочери. Это привело к сотрясению головного мозга, рассказали в ведомстве.

С 2019 года женщина состояла на учёте комиссии по делам несовершеннолетних, неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Благовещенский городской суд. Ей грозит лишение свободы на срок до трёх лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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#дети #криминал #происшествия

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