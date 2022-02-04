В Хабаровском крае мать оказалась виновной в смерти двоих детей

Следователи собрали достаточно доказательств вины женщины, из-за которой погибли двое детей. Суд признал хабаровчанку виновной и отправил её в колонию общего режима, сообщили в региональном управлении СК по Хабаровскому краю.

6 марта 2021 года жительница посёлка Берёзовый Солнечного района ушла в гости к знакомой, в деревянном доме она оставила двоих малышей. Включенным остался электроприбор, который и стал виновником пожара. Дети погибли.

Следователи Хабаровского края собрали достаточно доказательств, чтобы установить причастность матери к гибели детей. Она отправится в колонию общего режима на 4 года и 6 месяцев.