Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:49 0

В Хабаровском крае мать оказалась виновной в смерти двоих детей

Суд вынес ей приговор

В Хабаровском крае мать оказалась виновной в смерти двоих детей
Фото: pixabay.com

Следователи собрали достаточно доказательств вины женщины, из-за которой погибли двое детей. Суд признал хабаровчанку виновной и отправил её в колонию общего режима, сообщили в региональном управлении СК по Хабаровскому краю.

6 марта 2021 года жительница посёлка Берёзовый Солнечного района ушла в гости к знакомой, в деревянном доме она оставила двоих малышей. Включенным остался электроприбор, который и стал виновником пожара. Дети погибли.

Следователи Хабаровского края собрали достаточно доказательств, чтобы установить причастность матери к гибели детей. Она отправится в колонию общего режима на 4 года и 6 месяцев.

Просмотров всего: 312

#пожары #происшествия #дети

распечатать


Общество

Четыре тысячи амурских школьников переведены на «дистанционку»

Происшествия

В Благовещенске бывшего начальника отделения полиции признали виновным в превышении полномочий
Общество

Амурчанки встревожены тем, что один из детских садов переделают под «IT-куб»
Происшествия

Амурчанин взял деньги за ремонт, не сделал его и украл унитаз
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь