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сегодня, 14:18 2

Амурчанка пыталась подкупить начальника отделения ГИБДД, чтобы получить права

Возбуждено уголовное дело

Амурчанка пыталась подкупить начальника отделения ГИБДД, чтобы получить права
Фото: pixabay.com

В Завитинском районе задержали женщину 1973 года рождения по подозрению в попытке дать взятку начальнику местного отделения ГИБДД, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

Подозреваемая три раза провалила теоретическую часть экзамена на право вождения. После очередной неудачи она решила дать взятку в размере 20 тысяч рублей, чтобы ей без экзаменов оформили права. Сотрудник полиции сразу же сообщил о преступлении своему руководству.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». За такое преступление может грозить до восьми лет лишения свободы. Амурчанка находится под подпиской о невыезде.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Странная женщина... Где она видела гаишников, которые берут взятки?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    Самый честный гаишник Николай Лаптев

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