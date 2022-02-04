Амурчанка пыталась подкупить начальника отделения ГИБДД, чтобы получить права

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В Завитинском районе задержали женщину 1973 года рождения по подозрению в попытке дать взятку начальнику местного отделения ГИБДД, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

Подозреваемая три раза провалила теоретическую часть экзамена на право вождения. После очередной неудачи она решила дать взятку в размере 20 тысяч рублей, чтобы ей без экзаменов оформили права. Сотрудник полиции сразу же сообщил о преступлении своему руководству.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». За такое преступление может грозить до восьми лет лишения свободы. Амурчанка находится под подпиской о невыезде.