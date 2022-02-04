Жительница Благовещенска пожаловалась на работу детской поликлиники

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В редакцию Амур.инфо обратилась жительница областного центра со следующей проблемой: по её словам, в детской поликлинике № 4 Благовещенска отменили «День здорового ребёнка», вакцинацию по возрасту и осмотр детей узкими специалистами. Как рассказала амурчанка, с 7 февраля приниматься дети будут только по экстренным показаниям.

На запрос Амур.инфо в областном минздраве ответили, что все поликлиники на текущий момент работают в штатном режиме, никаких других решений нет. В случае изменения ситуации информацию до населения доведут через официальные ресурсы.

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#дети #здоровье #медицина

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Юлия Медведева