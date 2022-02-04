Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:30 1

Жительница Благовещенска пожаловалась на работу детской поликлиники

По её словам, плановый приём детей приостановят с 7 февраля

Жительница Благовещенска пожаловалась на работу детской поликлиники
Фото: pixabay.com

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница областного центра со следующей проблемой: по её словам, в детской поликлинике № 4 Благовещенска отменили «День здорового ребёнка», вакцинацию по возрасту и осмотр детей узкими специалистами. Как рассказала амурчанка, с 7 февраля приниматься дети будут только по экстренным показаниям.

На запрос Амур.инфо в областном минздраве ответили, что все поликлиники на текущий момент работают в штатном режиме, никаких других решений нет. В случае изменения ситуации информацию до населения доведут через официальные ресурсы.

Просмотров всего: 702

#дети #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус

В Амурской области за сутки выявили 213 новых заражений коронавирусом
Коронавирус

Поликлиники Благовещенска переводят на особый режим работы
Общество

Четыре тысячи амурских школьников переведены на «дистанционку»

Общество

Амурчанки встревожены тем, что один из детских садов переделают под «IT-куб»
Комментарии
Показать все (1)
  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    8 минут назад

    А на ПортАмур написано что в поликлиниках отменены плановые приёмы

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь