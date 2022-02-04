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сегодня, 13:11 0

Виктор Салтыков рассказал об изменах в браке с первой женой Ириной

Музыкант признался, что они с Ириной Салтыковой изменяли друг другу

Виктор Салтыков рассказал об изменах в браке с первой женой Ириной
Фото: paparazzi.ru

Брак Ирины и Виктора Салтыковых распался много лет назад. Однако поклонники до сих пор обсуждают, почему артисты расстались. В недавнем интервью музыкант решил сам рассказать свою версию, сообщает Рassion.ru.

В YouTube-шоу «Алёна, блин!» артист признался, что в первом браке они с супругой оба изменяли друг другу. По его словам, он несколько раз ловил Ирину на неверности, но и сам не был примерным семьянином. Супруги долго прощали друг другу измены, но понимали, что их отношения скоро закончатся.

Виктор недоволен тем, что его бывшая жена, певица Ирина Салтыкова, во всех интервью говорит о нём неправду. Ранее она заявила о том, что муж поднимал на неё руку, что и стало причиной развода. Однако музыкант опровергает эти обвинения. По его словам, в браке с Ириной он, наоборот, пытался ей угодить и старался сглаживать углы.

Также Салтыкова говорила, что ещё одной причиной расставания с Виктором была его алкогольная зависимость. Певец признаётся, что у него действительно были проблемы со спиртным, но объясняет это проблемами в их браке. По словам артиста, у них с Ириной были «какие-то страшные отношения», ему было тяжело оттого, что жена его не понимает.

Сейчас Салтыков счастлив в браке с Ириной Метлиной. Виктор считает супругу понимающим и интеллигентным человеком, а также замечательной мамой и любящей женой.

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#шоу-бизнес

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