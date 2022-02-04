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сегодня, 14:31 1

В Амурской области суд признал запрещённым железнодорожный лайфхак

В Сети появилась информация о подзарядке телефона от рельсовой цепи

В Амурской области суд признал запрещённым железнодорожный лайфхак
Фото: pixabay.com

Сковородинская транспортная прокуратура нашла публикацию в интернете, содержащуюся в ней информацию признали запрещённой к распространению, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В Сети появилась «инструкция» зарядки телефона от электрического тока, который проходит по рельсовой цепи. Из-за замыкания можно получить травму, в частности, и несовместимую с жизнью. Также состояние пути сообщения, средства сигнализации или связи могут стать непригодными, что заблокирует транспортные коммуникации.

Суд рассмотрел два исковых административных заявления от Сковородинского транспортного прокурора, в которых требовалось признать информацию запрещённой. Суд их удовлетворил, копии решений отправили в управление Роскомнадзора по Амурской области.

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#интернет #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Большая экономия семейного бюджета будет от такой зарядки?

    Хотя, если на одного едока меньше станет, то большая.

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