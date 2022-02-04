В Амурской области суд признал запрещённым железнодорожный лайфхак

Фото: pixabay.com

Сковородинская транспортная прокуратура нашла публикацию в интернете, содержащуюся в ней информацию признали запрещённой к распространению, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В Сети появилась «инструкция» зарядки телефона от электрического тока, который проходит по рельсовой цепи. Из-за замыкания можно получить травму, в частности, и несовместимую с жизнью. Также состояние пути сообщения, средства сигнализации или связи могут стать непригодными, что заблокирует транспортные коммуникации.

Суд рассмотрел два исковых административных заявления от Сковородинского транспортного прокурора, в которых требовалось признать информацию запрещённой. Суд их удовлетворил, копии решений отправили в управление Роскомнадзора по Амурской области.