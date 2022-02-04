За угон автомобиля в Амурской области будут судить жителя ближнего зарубежья

40-летнего жителя ближнего зарубежья будут судить за угон автомобиля. Мужчина воспользовался чужой машиной и разбил её. Инцидент произошёл в Амурской области. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в амурской полиции.

Мужчина возвращался с работы на предприятии, но его сняли с поезда за распитие спиртных напитков. Денег на новый билет не было, но он не растерялся и решил добраться до пункта назначения на чужом авто. Машина стояла вдоль трассы «Амур» открытой с ключами в замке зажигания. Злоумышленник воспользовался ситуацией, но далеко уехать не смог. Автомобиль столкнулся с машиной спецтехники. По иронии судьбы угнанное авто принадлежало руководителю предприятия, которое делало дорогу на этом участке трассы.

Приехавшие на место происшествия сотрудники ДПС задержали виновника аварии и доставили в дежурную часть. На мужчину завели уголовное дело по статье «Угон» и два административных дела за «Управление транспортным средством в алкогольном опьянении» и «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части».

На данный момент правонарушителя отправили под арест на 10 суток и выписали штраф в 1 500 рублей, по уголовной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.