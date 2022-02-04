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Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова выходит замуж за молодого бойфренда

Возлюбленный Ермаковой младше неё на 14 лет

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова выходит замуж за молодого бойфренда
Фото: rus.jauns.lv

Надежда Ермакова в прошлом году раскрыла имя нового избранника. Даниэль Чистов на 14 лет младше бывшей участницы «Дома-2», однако влюблённых не смущает разница в возрасте. На днях Надежда сообщила, что они решили оформить свои отношения и подали заявление в загс, пишет «СтарХит».

37-летняя Надежда Ермакова поделилась радостной новостью с поклонниками и сообщила, что выходит замуж. Она опубликовала снимок, на котором позирует вместе с Даниэлем на фоне загса. Надежда призналась, что они выбрали дату свадьбы, но пока находятся в шоке, поскольку ещё не осознали происходящее.

В своём блоге Ермакова похвасталась и кольцом, которое подарил ей избранник в знак помолвки. Украшение оказалось скромным, но стало символом искренних чувств Даниэля к возлюбленной. Подписчики бывшей участницы «Дома-2» поспешили поздравить пару и пожелали им вечной любви.

Ранее Надежда уже успела обжечься, пытаясь построить личную жизнь. Три года назад она со скандалом рассталась с бойфрендом по имени Артём. Пара уже собиралась пожениться, но Ермакова узнала об изменах жениха.

Об отношениях с Даниэлем Чистовым Надежда сообщила в прошлом году. Она призналась, что бойфренд младше неё, однако для них это не является препятствием. По словам Ермаковой, они «решили рискнуть, и будь что будет».

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#соцсети #шоу-бизнес

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