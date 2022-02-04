Амурский таксист присвоил забытый пассажиром телефон и пойдёт под суд
По закону это расценивается, как кража
В Амурской области полицейские вернули телефон, похищенный осенью 2021 года. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, гаджет пропал у пассажира такси в Зее.
55-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже сотового телефона после поездки в такси. Мобильник оценили в 20 тысяч рублей. Полицейские нашли нового владельца – им оказался знакомый водителя такси.
Как выяснилось, владелец выронил телефон в машине. Водитель такси забрал гаджет себе, а сим-карту выкинул. Позже таксист отдал трубку своему знакомому.
36-летнего мужчину задержали и доставили в дежурную часть. Свою вину он признал. Сотовый телефон изъяли и вернули законному владельцу.
По законодательству, максимальное наказание, которое может грозить таксисту – лишение свободы на срок до двух лет.
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