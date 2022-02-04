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сегодня, 12:40 5

Добраться из Благовещенска во Владивосток можно на поезде без пересадок

В конце апреля начнёт работать новый маршрут

Добраться из Благовещенска во Владивосток можно на поезде без пересадок
Фото: Амур.инфо

С 26 апреля через день начнут курсировать беспересадочные вагоны по маршруту Благовещенск – Владивосток и обратно. По информации амурского минтранса, продажа билетов уже открыта.

— Вагоны будут курсировать через день. Отправление из Владивостока будет осуществляться в период с 26 апреля по 4 ноября в составе поезда № 7 Владивосток – Омск, из Благовещенска с 29 апреля по 7 ноября 2022 года в составе № 277 Благовещенск – Белогорск, – рассказали в пресс-службе министерства.

Оформить билеты можно в кассах дальнего следования, на сайте или в мобильном приложении РЖД.

Отметим, что во всех поездах действуют противоэпидемические требования.

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#транспорт #Дальний Восток

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    "новый маршрут"

    Точно новый? ;)

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    насмешили)) опять подали как прорыв))))

  • Paster

    Paster
    4 часа назад

    Лучше так, чем в Белогорск переться.

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    ...во всех поездах действуют противоэпидемические требования.

    Так вроде главный эпидемиолог отменил...

  • Gorojanka

    Gorojanka
    24 минуты назад

    Самолётом быстрее и дешевле

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