Добраться из Благовещенска во Владивосток можно на поезде без пересадок

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С 26 апреля через день начнут курсировать беспересадочные вагоны по маршруту Благовещенск – Владивосток и обратно. По информации амурского минтранса, продажа билетов уже открыта.

— Вагоны будут курсировать через день. Отправление из Владивостока будет осуществляться в период с 26 апреля по 4 ноября в составе поезда № 7 Владивосток – Омск, из Благовещенска с 29 апреля по 7 ноября 2022 года в составе № 277 Благовещенск – Белогорск, – рассказали в пресс-службе министерства.

Оформить билеты можно в кассах дальнего следования, на сайте или в мобильном приложении РЖД.

Отметим, что во всех поездах действуют противоэпидемические требования.