Друг Анастасии Волочковой объяснил, почему её романы быстро заканчиваются

Друг Анастасии Волочковой, предприниматель Андрей Ковалёв предположил, почему балерине не удаётся построить длительные отношения. Он считает артистку очень трудолюбивой, но уверен, что плотный ритм её жизни могут вынести далеко не все мужчины.

По словам Ковалёва, он видел известных балерин, которые в старости оказались одиноки, поскольку всем пожертвовали ради карьеры. Он отмечает, что сейчас наша жизнь очень быстрая, возможно, поэтому и романы у Волочковой такие короткие.

Также он объяснил, что рядом с успешными женщинами очень трудно быть рядом, ведь мужчинам приходится им соответствовать. По мнению Ковалёва, успешная женщина является диктатором в юбке, поэтому рядом с ней часто оказываются альфонсы.

Друг балерины считает, что Анастасии стоит встречаться с более состоявшимися и успешными мужчинами. Сейчас же её последние романы многие пользователи Сети в шутку называют игрой в благотворительность.