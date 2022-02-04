Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:48 0

Друг Анастасии Волочковой объяснил, почему её романы быстро заканчиваются

Андрей Ковалёв считает, что Волочковой нужно выбирать более успешных мужчин

Друг Анастасии Волочковой объяснил, почему её романы быстро заканчиваются
Фото: mk.ru

Очередной роман Анастасии Волочковой, который начинался с красивой сказки на Мальдивах, закончился так же быстро, как начался. Балерина говорит о своих избранниках с большой любовью, однако они довольно быстро исчезают из её жизни. Друг Волочковой объяснил, почему её отношения быстро заканчиваются, сообщает «Пятый канал».

Друг Анастасии Волочковой, предприниматель Андрей Ковалёв предположил, почему балерине не удаётся построить длительные отношения. Он считает артистку очень трудолюбивой, но уверен, что плотный ритм её жизни могут вынести далеко не все мужчины.

По словам Ковалёва, он видел известных балерин, которые в старости оказались одиноки, поскольку всем пожертвовали ради карьеры. Он отмечает, что сейчас наша жизнь очень быстрая, возможно, поэтому и романы у Волочковой такие короткие.

Также он объяснил, что рядом с успешными женщинами очень трудно быть рядом, ведь мужчинам приходится им соответствовать. По мнению Ковалёва, успешная женщина является диктатором в юбке, поэтому рядом с ней часто оказываются альфонсы.

Друг балерины считает, что Анастасии стоит встречаться с более состоявшимися и успешными мужчинами. Сейчас же её последние романы многие пользователи Сети в шутку называют игрой в благотворительность.

Просмотров всего: 68

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Агата Муцениеце раскрыла причину совместной поездки в Дубай с Павлом Прилучным
В России и мире

Лолита потеряла работу на МУЗ-ТВ из-за коронавируса
В России и мире

Ирина Дубцова призналась, что сделала операцию по уменьшению груди
В России и мире

Дженнифер Лопес рассказала о воссоединении с Беном Аффлеком
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь