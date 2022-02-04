В Амурской области северных оленей проверят на наличие заболеваний

В этом году домашних северных оленей из Зейского и Тындинского районов проверят на наличие таких заболеваний, как бруцеллёз и туберкулёз, сообщили в управлении ветеринарии Амурской области.

Новые для этих животных обязательные исследования начались после внесения изменений в ветеринарные правила. Специалистам предстоит проверить 100 оленей на туберкулёз, и 500 – на бруцеллёз. Всего, по данным на начало года, в области зарегистрировано около 5 000 домашних северных оленей.

— Для ветеринарных специалистов задача непростая. В отличие от других сельхозживотных северные олени постоянно кочуют, и для того, чтобы вакцинировать или провести обработки, специалистам часто приходится догонять стадо по тайге. При этом не всегда с оленеводами есть стабильная связь, – рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

В прошлом году ветеринары вакцинировали около 5 тысяч северных оленей от сибирской язвы и провели обработку порядка 3 тысяч животных.

Отмечается, что в последние годы вспышки опасных заболеваний среди северных оленей не фиксировались. Чаще всего эти животные страдают от паразитов.