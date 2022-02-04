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сегодня, 14:49 0

Двое жителей Хэйхэ заплатят штраф за попытку перейти Амур

Также их лишили свободы на два месяца

Двое жителей Хэйхэ заплатят штраф за попытку перейти Амур
Фото: телевидение Хэйхэ

Двоих граждан Китая признали виновными в попытке незаконно перебраться в Благовещенск через замёрзшую реку Амур, сообщает сайт Biang.ru.

В декабре прошлого года двоих жителей Хэйхэ задержали китайские пограничники на границе с Амурской областью.

Народный суд района Айхуэй назначил мужчинам два месяца тюремного заключения и штрафы в размере 2 000 юаней (24 000 рублей). Сейчас осуждённые проводят последние дни на карантине.

— Незаконное пересечение государственной границы – это грубое нарушение, которое повышает риск завоза новой коронавирусной инфекции из-за рубежа и представляет угрозу для здоровья населения и работы по борьбе с коронавирусом. Оба нарушителя будут отвечать за свои преступлений со всей строгостью закона, – прокомментировала председательствующая судья Народного суда района Айхуэй Сунь Цзыхань.

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#Китай #происшествия

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