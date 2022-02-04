Двое жителей Хэйхэ заплатят штраф за попытку перейти Амур
Также их лишили свободы на два месяца
Двоих граждан Китая признали виновными в попытке незаконно перебраться в Благовещенск через замёрзшую реку Амур, сообщает сайт Biang.ru.
В декабре прошлого года двоих жителей Хэйхэ задержали китайские пограничники на границе с Амурской областью.
Народный суд района Айхуэй назначил мужчинам два месяца тюремного заключения и штрафы в размере 2 000 юаней (24 000 рублей). Сейчас осуждённые проводят последние дни на карантине.
— Незаконное пересечение государственной границы – это грубое нарушение, которое повышает риск завоза новой коронавирусной инфекции из-за рубежа и представляет угрозу для здоровья населения и работы по борьбе с коронавирусом. Оба нарушителя будут отвечать за свои преступлений со всей строгостью закона, – прокомментировала председательствующая судья Народного суда района Айхуэй Сунь Цзыхань.
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