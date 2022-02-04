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сегодня, 13:20 1

Амурские пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии

С увеличенной пенсией также пришла доплата за январь

Амурские пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии
Фото: pixabay.com

С 3 февраля пенсионерам в Приамурье начали доставлять проиндексированную пенсию. Сумма увеличилась на 8,6 процента, кроме того, придёт доплата за январь, рассказали в отделении Пенсионного фонда по Амурской области.

Все выплаты придут автоматически, никуда обращаться не нужно.

С 1 января пенсии увеличили на 5,9 процента, а с 1 февраля, после изменений в федеральном законе, их дополнительно проиндексировали до 8,6 процента. Таким образом, доплата стала больше уровня инфляции в стране на 0,2 процента.

По Амурской области доплата положена более 148 тысячам человек, по стране это 30,8 миллиона неработающих пенсионеров. Прибавка для каждого индивидуальна, она зависит от размера пенсии.

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#пенсии #финансы

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    инфляция по продуктам питания 18 процентов-ЕР хватит втирать дичь народу

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