Амурские пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии
С увеличенной пенсией также пришла доплата за январь
С 3 февраля пенсионерам в Приамурье начали доставлять проиндексированную пенсию. Сумма увеличилась на 8,6 процента, кроме того, придёт доплата за январь, рассказали в отделении Пенсионного фонда по Амурской области.
Все выплаты придут автоматически, никуда обращаться не нужно.
С 1 января пенсии увеличили на 5,9 процента, а с 1 февраля, после изменений в федеральном законе, их дополнительно проиндексировали до 8,6 процента. Таким образом, доплата стала больше уровня инфляции в стране на 0,2 процента.
По Амурской области доплата положена более 148 тысячам человек, по стране это 30,8 миллиона неработающих пенсионеров. Прибавка для каждого индивидуальна, она зависит от размера пенсии.
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