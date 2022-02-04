Выставочному залу Благовещенска 50 лет

Фото: Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского

В 2022 году выставочный зал Благовещенска отмечает свой полувековой юбилей. Первая выставка работ амурских художников и скульпторов в его стенах была организована в феврале 1972 года.

— Персональные выставки проходили не только у мастеровитых художников, но и у начинающих, а также свои произведения представляли мастера декоративно-прикладного искусства. Некоторое время здесь размещалась художественная школа, но в 2020 году выставочный зал вновь вернулся к своей основной деятельности, – рассказали в пресс-службе областного краеведческого музея историю выставочного зала.

Сегодня выставочный зал – это не только площадка, на которой можно увидеть работы художников, фотографов, скульпторов. В настоящее время это культурно-образовательный центр, где проходят фестивали и лекции по современному искусству, мастер-классы известных и начинающих художников, музыкальные, театральные и музыкально-литературные гостиные.

Праздничное мероприятие запланировано на 11 февраля в 16:00. В честь юбилея выставочный зал соберет художников, которые неоднократно представляли там свои работы. Приглашённым гостем станет Владислав Петрович Афанасьев. Он один из первых показал свои картины в выставочном зале в 1972 году.