Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:26 0

Выставочному залу Благовещенска 50 лет

Первая выставка была организована в 1972 году

Выставочному залу Благовещенска 50 лет
Фото: Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского

В 2022 году выставочный зал Благовещенска отмечает свой полувековой юбилей. Первая выставка работ амурских художников и скульпторов в его стенах была организована в феврале 1972 года.

— Персональные выставки проходили не только у мастеровитых художников, но и у начинающих, а также свои произведения представляли мастера декоративно-прикладного искусства. Некоторое время здесь размещалась художественная школа, но в 2020 году выставочный зал вновь вернулся к своей основной деятельности, – рассказали в пресс-службе областного краеведческого музея историю выставочного зала.

Сегодня выставочный зал – это не только площадка, на которой можно увидеть работы художников, фотографов, скульпторов. В настоящее время это культурно-образовательный центр, где проходят фестивали и лекции по современному искусству, мастер-классы известных и начинающих художников, музыкальные, театральные и музыкально-литературные гостиные.

Праздничное мероприятие запланировано на 11 февраля в 16:00. В честь юбилея выставочный зал соберет художников, которые неоднократно представляли там свои работы. Приглашённым гостем станет Владислав Петрович Афанасьев. Он один из первых показал свои картины в выставочном зале в 1972 году.

Просмотров всего: 120

#история #культура #праздники

распечатать


Общество

Куда сходить на выходных в Благовещенске
Общество

Амурчанам предлагают стать «хранителями времени»
Общество 1

Подрядчик задерживает ремонт в одном из Домов культуры Амурской области
Общество

В Амурской области построят новый ЗАГС и два стадиона
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь