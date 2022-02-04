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сегодня, 11:34 4

В России могут отменить ограничения для контактных по COVID-19

Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с предпринимателями

В России могут отменить ограничения для контактных по COVID-19
Фото: pixabay.com

Президент России допустил отмену ограничений для людей, контактировавших с заразившимся коронавирусом. Идею Владимир Путин высказал на встрече с членами «Деловой России», пишет РБК.

— Имея в виду особенности течения болезни, связанной с «омикроном», с новым штаммом, общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать, – сказал президент.

По мнению руководителя страны, это позволит людям спокойно работать. Также Путин добавил, что вводить локдауны и другие ограничения из-за «омикрона» не планируется.

Ранее Роспотребнадзор сократил карантин для контактных с 14 до семи дней.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    45 минут назад

    Всё! Кончилась эпидемия! Можно не предохраняться! ВВП разрешил. )))

  • inoy

    inoy
    24 минуты назад

    осталось детей проколоть...

  • inoy

    inoy
    22 минуты назад

    говорят скоро ОРВИ и ОРЗ будут только в учебниках, посмотрим как будут ставить диагнозы в ближайшем будущем в детской поликлинике...

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    13 минут назад

    И ковидные аусвайсы теперь ни к чему. И конечно все помнят слова Владимира Владимировича о (посадке на Луну в 2019 г) добровольности вакцинации. Мы верим в вас Владимир Владимирович.

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