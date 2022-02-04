В России могут отменить ограничения для контактных по COVID-19

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— Имея в виду особенности течения болезни, связанной с «омикроном», с новым штаммом, общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать, – сказал президент.

По мнению руководителя страны, это позволит людям спокойно работать. Также Путин добавил, что вводить локдауны и другие ограничения из-за «омикрона» не планируется.

Ранее Роспотребнадзор сократил карантин для контактных с 14 до семи дней.