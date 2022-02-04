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Агата Муцениеце раскрыла причину совместной поездки в Дубай с Павлом Прилучным

Муцениеце и Прилучный воссоединились на отдыхе ради сына

Агата Муцениеце раскрыла причину совместной поездки в Дубай с Павлом Прилучным
Фото: paparazzi.ru

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись летом 2020 года после девяти лет брака. Недавно артисты вместе с двумя детьми улетели на отдых в Дубай. Когда бывшие супруги опубликовали совместное фото в соцсетях, поклонники пары заговорили об их воссоединении, сообщает «Вокруг ТВ».

После развода дети пары Тимофей и Мия остались жить с мамой, но выходные и каникулы сын и дочь регулярно проводят в компании отца. Агата не раз говорила, что наследники переживают расставание родителей и хотели бы, чтобы они снова были вместе. При этом она признавалась, что пока не готова начать новые отношения, потому что не может забыть Павла.

Когда актриса опубликовала кадры с дня рождения сына, на котором появился и Прилучный, поклонники заговорили о воссоединении бывших супругов.

Сразу после праздника Агата и Павел вместе с детьми улетели в Дубай, но остановились в разных местах. По слухам, компанию актёру составила Мирослава Карпович. Тем не менее Прилучный на своей странице в Instagram разместил совместные снимки с экс-супругой и детьми, сделанные у детского развлекательного парка в Дубае.

Позже Муцениеце прокомментировала в своём блоге отдых вместе с бывшим мужем. Актриса рассказала, что они всей семьей отправились в Дубай, чтобы отпраздновать день рождения сына Тимофея. По её словам, они с Павлом большие молодцы, потому что «смогли наладить коммуникацию».

Агата считает, что родители должны постараться сделать детей счастливыми. Поэтому нужно убрать свои эмоции и эгоизм, и стараться ради них. Актриса призналась, что раньше у них с Прилучным это плохо получалось.

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#дети #шоу-бизнес

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