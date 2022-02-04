Главу сельсовета в Амурской области осудили за фальсификацию

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В Архаринском районе Амурской области осуждена глава Ядринского сельсовета за фальсификацию документов. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, женщина подделала справку о прохождении медосмотра членами добровольной пожарной дружины.

Ранее прокуратура района проверяла обеспечение пожарной безопасности и выяснила, что дружинники не проходили врачебные осмотры. Прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании бездействия главы незаконным.

В ходе судебного разбирательства глава сельсовета представила сфальсифицированный и заверенный ею документ о прохождении членами добровольной дружины медицинского осмотра. Представитель прокуратуры установил факт предоставления суду сфальсифицированного документа и направил информацию в следственные органы. В отношении главы сельсовета возбудили уголовное дело.

Суд учёл все обстоятельства, в том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении пятерых детей, и назначил виновной наказание в виде штрафа.

Приговор в законную силу не вступил.