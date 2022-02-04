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сегодня, 13:00 0

В Приамурье ищут не умеющую читать женщину из Тамбовки

Амурчанка пропала ещё 13 января

В Приамурье ищут не умеющую читать женщину из Тамбовки
Фото: 28.мвд.рф

В Тамбовском районе разыскивают без вести пропавшую Наталью Петровну Домосевич. Амурчанка 1983 года рождения 13 января ушла из дома в селе Тамбовка и не вернулась.

На вид женщине 35-40 лет, рост около 150-155 сантиметров, средней полноты, лицо овальное, глаза серые, волосы прямые русые, выше плеч, не умеет читать и писать, говорит быстро, невнятно, заикается.

Была одета в пуховик с капюшоном коричневого цвета ниже колен, коричневые ботинки, вязаную шапку с полосами серо-розового цвета.

Информацию о местонахождении амурчанки жителей области просят сообщить по телефонам: 8 (41638) 21-2-02, 21-5-45 или по телефону 02 (102 – с сотового телефона).

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#жизнь #криминал #происшествия

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