В Приамурье ищут не умеющую читать женщину из Тамбовки
Амурчанка пропала ещё 13 января
В Тамбовском районе разыскивают без вести пропавшую Наталью Петровну Домосевич. Амурчанка 1983 года рождения 13 января ушла из дома в селе Тамбовка и не вернулась.
На вид женщине 35-40 лет, рост около 150-155 сантиметров, средней полноты, лицо овальное, глаза серые, волосы прямые русые, выше плеч, не умеет читать и писать, говорит быстро, невнятно, заикается.
Была одета в пуховик с капюшоном коричневого цвета ниже колен, коричневые ботинки, вязаную шапку с полосами серо-розового цвета.
Информацию о местонахождении амурчанки жителей области просят сообщить по телефонам: 8 (41638) 21-2-02, 21-5-45 или по телефону 02 (102 – с сотового телефона).
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