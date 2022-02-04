Алексей Чекунков и Василий Орлов осмотрели «Бамовский Арбат» в Тынде

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики и губернатор Амурской области побывали с визитом в Тынде. В столице БАМа Алексей Чекунков и Василий Орлов посетили «Бамовский Арбат» и районную больницу.

Создание «Бамовского Арбата» началось в мае 2021 года. Сейчас там есть зелёный сквер, улица с заведениями общепита, сувенирными лавками и самой большой скамейкой в Амурской области – длиной 200 метров. Также на «Арбате» есть игровые площадки и зоны для воркаута, многофункциональный павильон с качелями и навес с выставочными пространствами.

На создание объекта ушло более 120 миллионов рублей. Тында победила во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. «Бамовский Арбат» признали одним из лучших проектов благоустройства в России.

— То, что мы видим в Тынде, – образец качественной советской архитектуры и истории. Именно в этом сильная сторона и привлекательность Тынды. Убежден, что город может быть серьезным «магнитом» для туристов из всей России, образовательного туризма для детей. Именно здесь можно и нужно знакомиться с великой историей создания БАМа. Вместе с губернатором области и руководством города мы наметили план по подготовке к празднованию 50-летия с начала строительства БАМа и будем контролировать его исполнение, – рассказал Алексей Чекунков.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Также министр и губернатор оценили недавно выполненный ремонт хирургического корпуса Тындинской больницы и осмотрели требующее ремонта родильное отделение. К зданию родильного отделения примыкает здание женской консультации, которому требуется ремонт кровли. Как рассказал Василий Орлов, необходимо проработать варианты проведения капитального ремонта здания.

— В Тынде делается многое, реализуется двухлетний контракт по реконструкции улицы Красная Пресня, активно реконструируется федеральная трасса «Лена», началось строительство ФОКа, отремонтирован хирургический корпус и детская поликлиника больницы и большой набор других мероприятий, который относится ко всей зоне БАМа. По поручению президента страны Владимира Путина необходимо подготовить план по празднованию 50-летия БАМа. Сегодня мы оценили, как ведется подготовка к этому мероприятию, и обсудили основные направления плана, – рассказал губернатор.