В амурском минсоцзащиты рассказали, как изменятся выплаты на детей

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В министерстве социальной защиты населения Амурской области рассказали, что в регионе будут изменены выплаты при рождении второго ребенка и ежемесячные пособия при рождении третьего ребёнка.

Так, с 1 февраля проиндексировали сумму регионального маткапитала при рождении или усыновлении второго ребенка. Для тех, кто подал заявление после 1 февраля, размер единовременной выплаты составит:

157 358,37 рубля – для семей, в которых второй ребенок рождён до 31 декабря 2019 года;

207 943,23 рубля – для семей, в которых второй ребенок рождён после 1 января 2020 года.

В ведомстве напоминают, что, начиная с 1 января 2022 года, право на ежемесячную денежную выплату имеют семьи, родившие или усыновившие третьего или последующего ребёнка, и имеющие среднедушевой доход меньше двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В Амурской области в 2022 году это 32 054 рубля. Сумма ежемесячной выплаты составляет 14 905 рублей, а для северных районов Приамурья 15 902 рубля.

Заявление на выплату можно подать через портал «Госуслуги».