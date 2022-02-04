Юных благовещенских гандболистов обучает именитая спортсменка

В Благовещенске на базе школы № 10 несколько десятков первоклассников постигают азы гандбола. Тренирует юных спортсменов выпускница школы гандбола, лучший игрок Дальневосточного турнира по гандболу, а ныне учитель физкультуры Алёна Байбак.

Инициатива создать такую секцию принадлежит отделу по физической культуре и спорту городской администрации.

— Ребята занимаются с удовольствием, пока про результаты и перспективы Благовещенска в этом виде спорта говорить трудно – ребят охвачено не так много, мы делаем только первые шаги. Сейчас все условия созданы. К классу четвертому нам нужен будет спортивный зал побольше, поэтому будем заниматься на «Юности», – отметила Алёна Байбак.

Примечательно, что в настоящее время гандбол развивается только в двух субъектах Дальнего Востока – Амурской области и Приморье. По этой причине у благовещенских гандболистов есть прямой выход на первенство России, минуя дальневосточный этап. У ребят будут все шансы громко заявить о себе, что уже удалось благовещенцу Дмитрию Санталову, который сейчас защищает честь страны на чемпионате Европы по гандболу.

Как рассказала начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска Оксана Климова, сейчас в благовещенской секции занимаются дети 6-7 лет.

— По сути это первые благовещенские первоклашки, которые учатся гандболу. В городе этот вид спорта развит слабо. Сборная, которая выступает за честь областного центра, по большей части состоит из выпускников зейской и ивановской спортивных школ. Мы работаем в этом направлении, начали с общеобразовательной площадки, в дальнейшем планируем открыть полноценное отделение в спортивной школе, чтобы дети занимались по программе спортивной подготовки. Если у нас есть такие спортсмены, как Дмитрий Санталов, значит, все возможно. Мы хотим, чтобы плеяда игроков такого уровня пополнялась, – отметила Оксана Климова.

В мэрии Благовещенска добавили, что по поручению Олега Имамеева для спортсменов определили постоянную базу для тренировок, приобрели форму и инвентарь. Сейчас с гандболистами плотно работает управление по физической культуре, спорту и делам молодежи.