На борьбу с онкологией в Амурской области потрачен миллиард

4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В Амурской области успешно реализуется несколько проектов, направленных на успешную помощь больным раком.

Так, в 2021 году в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на модернизацию работы с раковыми пациентами было направлено более одного миллиарда рублей. Из них свыше 135 миллионов ушло на закупку медицинского оборудования для Амурского областного онкологического диспансера.

— За три года мы переоснастили практически полностью весь онкологический диспансер. Закупили новые аппараты компьютерной томографии, поставили магнитно-резонансный томограф и лабораторное оборудование. В 2021 году начала функционировать цитологическая лаборатория для своевременной постановки диагноза «рак шейки матки». Сегодня женщины бесплатно могут пройти обследование: забор материала производится по месту проживания, доставляется в лабораторию онкодиспансера и в течение нескольких часов результат готов. Мы дооснастили онкодиспансер роботизированной системой – иммунохроматографической и морфологической лабораторией, которая позволяет снизить сроки установки, подтверждения или снятия диагноза «рак» – с 14, как было прежде, до трёх дней. Сегодня Амурский областной онкологический диспансер соответствует всем стандартам и порядкам оказания медицинской помощи по профилю «онкология», – рассказал главный врач Амурского областного онкологического диспансера Алексей Побережский.

Амурский онкодиспасер получил не только высокотехнологическое оборудование, но и новые лекарства для лечения больных. Большим этапом в оказании помощи стала масштабная выездная работа в отдалённые территории.

В Амурской области на сегодняшний день действует семь центров амбулаторной онкологической помощи: пять было открыто в 2020 году, два – в 2021. В планах открытие восьмого центра в Зее. На это было выделено около 300 миллионов рублей. В некоторых даже проводят небольшие операции.

— Чётко работает Тындинская больница, где в амбулаторном онкологическом центре оказывают не только консультативную помощь, но и проводят малые операции – удаление различных образований видимых локализаций, пункцию молочных желез. Во всех центрах амбулаторной онкологической помощи проводится химиотерапевтическое лечение пациентов в условиях дневного стационара, – комментирует министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Самое дорогое в случаях онкологии – это время, за которое и борются медики, при помощи оборудования сокращая время получения необходимых результатов анализов и проведения операций.

4 февраля 2022 года в Амурском областном онкологическом диспансере – День открытых дверей, каждый желающий может пройти бесплатное обследование.