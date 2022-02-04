Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:01 2

На борьбу с онкологией в Амурской области потрачен миллиард

4 февраля весь мир отмечает День борьбы с раковыми заболеваниями

На борьбу с онкологией в Амурской области потрачен миллиард
Фото: amurzdrav.ru

4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В Амурской области успешно реализуется несколько проектов, направленных на успешную помощь больным раком.

Так, в 2021 году в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на модернизацию работы с раковыми пациентами было направлено более одного миллиарда рублей. Из них свыше 135 миллионов ушло на закупку медицинского оборудования для Амурского областного онкологического диспансера.

— За три года мы переоснастили практически полностью весь онкологический диспансер. Закупили новые аппараты компьютерной томографии, поставили магнитно-резонансный томограф и лабораторное оборудование. В 2021 году начала функционировать цитологическая лаборатория для своевременной постановки диагноза «рак шейки матки». Сегодня женщины бесплатно могут пройти обследование: забор материала производится по месту проживания, доставляется в лабораторию онкодиспансера и в течение нескольких часов результат готов. Мы дооснастили онкодиспансер роботизированной системой – иммунохроматографической и морфологической лабораторией, которая позволяет снизить сроки установки, подтверждения или снятия диагноза «рак» – с 14, как было прежде, до трёх дней. Сегодня Амурский областной онкологический диспансер соответствует всем стандартам и порядкам оказания медицинской помощи по профилю «онкология», – рассказал главный врач Амурского областного онкологического диспансера Алексей Побережский.

Амурский онкодиспасер получил не только высокотехнологическое оборудование, но и новые лекарства для лечения больных. Большим этапом в оказании помощи стала масштабная выездная работа в отдалённые территории.

В Амурской области на сегодняшний день действует семь центров амбулаторной онкологической помощи: пять было открыто в 2020 году, два – в 2021. В планах открытие восьмого центра в Зее. На это было выделено около 300 миллионов рублей. В некоторых даже проводят небольшие операции.

— Чётко работает Тындинская больница, где в амбулаторном онкологическом центре оказывают не только консультативную помощь, но и проводят малые операции – удаление различных образований видимых локализаций, пункцию молочных желез. Во всех центрах амбулаторной онкологической помощи проводится химиотерапевтическое лечение пациентов в условиях дневного стационара, – комментирует министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Самое дорогое в случаях онкологии – это время, за которое и борются медики, при помощи оборудования сокращая время получения необходимых результатов анализов и проведения операций.

4 февраля 2022 года в Амурском областном онкологическом диспансере – День открытых дверей, каждый желающий может пройти бесплатное обследование.

Просмотров всего: 102

#здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус 4

В России могут отменить ограничения для контактных по COVID-19
Происшествия

За отравление детей средством от насекомых в детском саду Райчихинска ответит младший воспитатель
Общество 3

За прошедшие сутки в Амурской области выявили 200 новых случаев COVID-19
Общество 8

Возбудили уголовное дело в отношении амурского медика из-за смерти пожилой пациентки
Комментарии
Показать все (2)
  • Бугемон

    Бугемон
    33 минуты назад

    За чьё время вы там боретесь?? Борцы педальные! 2,5 месяца человека пинаете от двери к двери, всё что-то смотрите, обсуждаете, а помощи как не было так и нет! Чтобы попасть на повторный приём ко врачу надо сначала взять направление к нему из поликлиники по месту жительства! А если это место жительства за 400-600 км от вашей больницы, то это проблемы больного! И отношение к больным на приёме как к скоту!

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 минут назад

    Ещё бы столько же, хотя бы, тратили на борьбу с причинами заболевания... А бить по хвостам, это "как в сухую землю"...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь