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сегодня, 10:18 0

За отравление детей средством от насекомых в детском саду Райчихинска ответит младший воспитатель

Прокуратура направила уголовное дело в суд

За отравление детей средством от насекомых в детском саду Райчихинска ответит младший воспитатель
Фото: pixabay.com

Прокуратура Райчихинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении младшего воспитателя детского сада за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Младший воспитатель дошкольного учреждения разложила в группе детсада отравляющее средство от насекомых, в том числе среди игрушек, и своевременно его не убрала. Дети нашли инсектицид и съели его. Малыши попали в больницу.

Уголовное дело направлено в Райчихинский городской суд. За подобное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

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