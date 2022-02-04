За отравление детей средством от насекомых в детском саду Райчихинска ответит младший воспитатель

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Прокуратура Райчихинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении младшего воспитателя детского сада за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Младший воспитатель дошкольного учреждения разложила в группе детсада отравляющее средство от насекомых, в том числе среди игрушек, и своевременно его не убрала. Дети нашли инсектицид и съели его. Малыши попали в больницу.

Уголовное дело направлено в Райчихинский городской суд. За подобное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.