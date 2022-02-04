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4февраля
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сегодня, 10:39 2

Сегодня в Пекине начинаются Олимпийские игры-2022

На трибуны смогли попасть только избранные

Сегодня в Пекине начинаются Олимпийские игры-2022
Фото: Sports.ru

В Пекине официально начинаются зимние Олимпийские игры 2022 года. Несмотря на то, что соревнования по керлингу, санному спорту, фристайлу, прыжкам с трамплина и горнолыжному спорту начались ещё 2 и 3 февраля, церемония открытия Олимпиады состоится сегодня, 4 февраля, в 21 час по амурскому времени. Где смотреть трансляции – расскажет Амур.инфо.

Когда соревнования?

По расписанию Олимпиада продлится 20 дней, а первые медали начнут раздавать уже завтра, 5 февраля. Полное расписание приводит официальный сайт Olympics.com.

Источник: Olympics.com

Где смотреть?

Из-за ковидных ограничений на трибуны в Пекине пускают только очень ограниченный круг болельщиков. Весь мир смотрит соревнования в прямом эфире. В России Игры показывают Первый канал, «Матч ТВ» и «Россия 1». При этом телевещательные компании «поделили» дисциплины между собой. «Матч ТВ» будет показывать хоккей (кроме игр сборной России), бобслей, санный спорт, скелетон, конькобежный спорт, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжный фристайл, сноуборд, керлинг, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье, пишет Sports.ru.

Первый канал покажет смешанную эстафету по биатлону, мужской скиатлон в лыжах, короткие программы у мужчин, пар и танцевальных дуэтов в командном зачёте по фигурному катанию. «Россия 1» – женский скиатлон, короткую программу женщин и произвольную у мужчин в командном зачёте.

Церемонию открытия покажет «Россия 1», трансляция начнётся в 21:00 по амурскому времени. Закрытие можно будет увидеть 20 февраля на Первом канале. При этом детального расписания трансляций пока что нет.

Также сегодня состоятся трансляции соревнований по фигурному катанию и женскому хоккею, сообщает Олимпийский комитет России.

Источник: www.instagram.com/olympic_russia/

Где смотреть в Интернете?

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#спорт #Олимпиада-2022

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    53 минуты назад

    Начинаем болеть за РОГатую команду. )

    "«Матч ТВ» будет показывать хоккей (кроме игр сборной России)"

    А кто будет показывать хоккей с участием россиян? О_О

  • Авантыч

    Авантыч
    23 минуты назад

    Офисный планктон

    Очевидно, что Первый канал, как и всегда.

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