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сегодня, 11:20 0

Амурские дети присоединились к акции «Свеча памяти», а также попробовали «Блокадный хлеб»

В регионе провели ряд патриотических мероприятий

Амурские дети присоединились к акции «Свеча памяти», а также попробовали «Блокадный хлеб»
Фото: amurobl.ru

С 24 января в Амурской области стартовал месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы. За это время в разных уголках региона стартовали акции, приуроченные к 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, 95-летию ДОСААФ, и многие другие.

Военно-патриотические мероприятия прошли в Бурейском (посёлок Бурея), Сковородинском (село Тахтамыгда и железнодорожная станция БАМ), Свободненском (город Свободный), Ивановском (село Ивановка) районах, а также городе Благовещенске.

За полторы недели с начала месячника амурские подростки приняли участие в викторинах, соревнованиях, патриотических акциях «Свеча памяти» и «Блокадный хлеб», поучаствовали в спортивных соревнованиях.

В благовещенском отделении «Юнармии» города начала работу «Школа юного криминалиста». Школьникам рассказывают о процессах следообразования, учат производить фото- и видеосъемку с мест преступлений, рассказывают о работе автоматизированных криминалистических комплексов при производстве исследований в области трасологии и компьютерно-технических экспертиз.

Патриотический месячник продлится до 23 февраля – Дня защитника Отечества. Планируется, что профильные мероприятия пройдут во всех образовательных учреждениях области.

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#дети

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