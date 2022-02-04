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«Кафе» для птиц открылись в горпарке Благовещенска

Оригинальные кормушки сделали своими руками школьники города

«Кафе» для птиц открылись в горпарке Благовещенска
Фото: admblag.ru

Десять кормушек для птиц, изготовленных руками юных благовещенцев, развесили в Городском парке возле Дома культуры. Еще 30 кормушек в ближайшее время установят в Первомайском парке.

Домики для птиц развесили волонтеры Дальневосточного аграрного университета. Конкурс поделок среди учеников начальных классов организовали именно по инициативе вуза.

Школьники вместе с родителями изготовили около 180 кормушек, домиков для птиц и белок. Самые крепкие и функциональные кормушки организаторы передали в Городской и Первомайский парки, Ботанический сад и установили в дендрарии вуза.

«Откликнулось 15 школ, участников было около 200. Работы были творческие: разные формы, размеры. В основном из экоматериалов – дерево, джут, фанера, были и кормушки из вторсырья», – рассказала руководитель волонтерского объединения «Академия добра» Дальневосточного ГАУ Инна Василец.

Кормушки уже наполнили кормом. Сотрудники парков пообещали пополнять запасы птичьих «кафе», чтобы их пернатые и хвостатые обитатели оставались сыты и довольны. Приносить корм могут и горожане. Многие белки в городских парках уже стали совсем ручными и, не стесняясь, подходят к людям, чтобы получить лакомство, сообщает администрация Благовещенска.

Напомним, в Первомайском парке сейчас идёт реконструкция. Специалисты заменили систему водоотведения, благоустроили зелёную территорию и сделали дорожки.

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#дети #животные #жизнь #конкурсы

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