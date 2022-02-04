Куда сходить на выходных в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

На календаре пятница, 4 февраля, а значит, настало время решить, как провести с пользой выходные. Подборка основных событий в мире спорта, культуры и просто полезного досуга от Амур.инфо.

Спорт

II этап традиционного открытого чемпионата города Благовещенска «Любительское авторалли 2022 года» пройдет в субботу, 5 февраля, на Чигиринском водохранилище. Начало в 11:00.

5-6 февраля состоится IV этап кубка города – открытое первенство города Благовещенска по лыжным гонкам «Лыжня на Моховой». Соревнования пройдут на спортивной базе «Россия» в Моховой Пади.

На базе Амурской областной научной библиотеки 5-6 февраля среди команд общеобразовательных учреждений пройдет первенство города Благовещенска по шахматам «Белая ладья».

Поединки по савату (французский бокс) соберут бойцов на чемпионате Благовещенска в воскресенье, 6 февраля, на базе «Юность». Начало соревнований в 10:00.

Со 2 по 5 февраля в Благовещенске пройдет первенство области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения. Соревнования пройдут в манеже стадиона «Амур».

Творческий вечер

В субботу, 5 февраля, в 17:00 жителей и гостей Благовещенска приглашают на творческий вечер «МАЛО» в библиотеку имени Бориса Машука.

— Хотите познакомиться с молодыми писателями и поэтами? Послушать стихи и песни под гитарный аккомпанемент? Узнать, как начать публиковать собственные произведения? Тогда приходите в библиотеку имени Бориса Машука, – приглашают гостей организаторы.

Мастер-классы

6 февраля в 10:30 приглашаем детей в студию «Чудеса химии» на тематическое занятие, посвященное экспериментам с кристаллическим йодом (6+).

6 февраля Амурская областная детская библиотека приглашает научиться играть в шахматы «с нуля» по авторской методике. «Занимательные шахматы» (6+) будут проводиться в разное время в зависимости от возраста ребёнка:

В 12:00 пройдет занятие для ребят от 6 до 8 лет.

В 13:00 ждём ребят от 9 до 13 лет.

В 14:00 занятие новой группы от 6 до 10 лет.

5 февраля в 11:30 в студии «Познавайка» (0+) Амурской областной детской библиотеки пройдут комплексные развивающие занятия для детей 4-5 лет. На занятиях дети осваивают темы окружающего мира, математики, грамотности, чтения, письма и творчества. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

«День детских изобретений» пройдёт в Амурском областном краеведческом музее в субботу, 5 февраля, в 12:00. Количество мест ограниченно. Занятия включают в себя необычные физические опыты, рисование 3D-ручками, а также прохождение заданий и тестов с помощью трекера глаз.

В воскресенье, 6 февраля, в Амурском областном краеведческом музее в 10:00 начнёт работать лаборатория юного историка: «Слов драгоценных клады. Письменность» (6+). В программе мероприятия экскурсия по выставке «Волшебный скрип пера», «Книжки-малышки», мастер-класс по письму пером.

Выставочный зал Благовещенска в воскресенье, 6 февраля, приглашает гостей на мастер-класс «Розовый фламинго», приуроченный ко дню Святого Валентина.

Выставки

В субботу в Амурском областном краеведческом музее в 13:00 запланированы два мероприятия: «Путь навстречу» (экскурсия по выставке «Путь навстречу. Золотое кольцо») (6+) и культурно-образовательная программа «Этночас ровно в час»: мастер-класс по изготовлению украшений из бисера (6+).

Там же в воскресенье, 6 февраля, в 12:00 начнется экскурсия «Путь навстречу» (экскурсия по выставке «Путь навстречу. Золотое кольцо») (6+), а в 15:00 обзорная экскурсия по экспозиции и выставочным залам «Знакомьтесь, музей!» (12+) и интерактивное мероприятие о новогодних традициях и обычаях Китая «Праздник Весны» (6+).

Музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова» в субботу порадует своих гостей в 11:00 и 18:00 обзорной экскурсией «Из истории купеческого быта конца XIX – начала XX веков» (6+). Кроме того, 5 февраля здесь пройдет два интерактивных мероприятия: в 12:00 «Истории из купеческого сундука» (6+) и в 16:00 «Урок чистописания у гувернантки» (6+).

Там же в воскресенье, 6 февраля, в 11:00 и 18:00 можно посетить обзорную экскурсию «Из истории купеческого быта конца XIX – начала XX веков» (6+). В 12:00 начнётся интерактивное мероприятие «Отчего? Оттого!» (6+). В его рамках гостям расскажут о жизни купеческих детей, чему и как они учились. В 16:00 начнётся другое необычное интерактивное мероприятие, которое позволит перенестись на 130 лет назад, в эпоху купечества – «Путешествие сквозь время: купеческие нравы, быт и этикет» (6+).

В субботу, 5 февраля, в Выставочном зале Благовещенска в 14:00 можно посетить обзорную экскурсию по выставке «Госпожа графика».

В музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова можно посетить выставку «В гостях у Мастера» (12+). Начало в субботу, 5 февраля, в 11:00 и 14:00, а в воскресенье, 6 февраля, в 14:00. Тематическая экскурсия по выставке «Живопись Александра Тихомирова» (12+) начнётся в 11:00 в воскресенье, 6 февраля.

Театр

В Амурском областном театре драмы в субботу, 5 февраля, в 18:00 зрителям представят детективную комедию в двух действиях «Смешные деньги» (16+).В воскресенье, 6 февраля, артисты театра покажут комедию в двух действиях «Тётки» (12+).

Амурский областной театр кукол представит своим зрителям в субботу, 5 февраля, в 11:00 постановку «Золотой цыплёнок» (0+), а в воскресенье, 6 февраля, в 11:00 «Любознательный слонёнок» (0+).

Важно

Напоминаем, что посещение культурных и спортивных организаций возможно только при предъявлении QR-кода и соблюдении масочного режима. Отметим, что некоторые из культурных мероприятий платные.