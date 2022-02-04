Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:59 2

Тёплая погода в Благовещенске дала старт борьбе с наледью и сосулями на крышах домов

Сотрудники благовещенского управления ЖКХ вышли на проверку работы управляющих компаний

Тёплая погода в Благовещенске дала старт борьбе с наледью и сосулями на крышах домов

В Благовещенске началась проверка работы управляющих компаний по борьбе с наледью и снегом на крышах многоквартирных домов. В 2022 году проверки начались раньше на месяц, что связано с тёплой погодой в областной столице.

Управляющие компании оповестили заранее о наступлении опасного периода и дали рекомендации по уборке снега и наледи.

Рейд сотрудников благовещенского управления ЖКХ показал, что не все организации отнеслись к работе ответственно. Так, управляющие компании, обслуживающие дома № 23, 25 и 27 по улице Амурской, получат предписания по устранению нарушений. На это у них будет неделя. Если же предписание не будет выполнено, организациям грозит штраф до 50 тысяч рублей.

— В целом управляющие компании положительно реагируют на наши предписания. Мы это видим, проводя повторные осмотры, – как правило, все нарушения полностью устраняются. В этом плане нет недобросовестных управляющих компаний. Между тем некоторые организации, обслуживающие многоквартирные дома, начали проводить расчистку кровель уже с конца января, и эта работа продолжается. Например, во вторник, 1 февраля, в порядок приводили высотный жилой дом на Зейской, 222, там работали альпинисты. В среду, 2 февраля, – на Шимановского, 25, и Островского, 20а, – рассказала консультант жилищного отдела управления ЖКХ администрации Благовещенска Татьяна Князькова.

Помимо крыш, управляющие компании должны внимательно отнестись и к благоустройству придомовых территорий – пешеходные дорожки, проходы к детским площадкам и внутридомовые проезды должны быть очищены от снега и льда, а также подсыпаны противогололёдными материалами.

Просмотров всего: 228

#городская власть #ЖКХ

распечатать


Общество 4

Жители Циолковского жалуются на повышение тарифов на водоотведение
Общество

Музей на колёсах отправится по городам и районам Амурской области
Общество

Более 50 объектов засветятся в Благовещенске в ближайшие три года
Происшествия 3

В Чигирях после поручения генерального прокурора РФ в доме ветерана труда появилась вода
Комментарии
Показать все (2)
  • Serega

    Serega
    2 часа назад

    Срезают лазером сосули,

    в лицо впиваются снежины,

    до остановы добегу ли,

    в снегу не утопив ботины?

  • Янyа

    Янyа
    1 час назад

    АИ, нет слов просто...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь