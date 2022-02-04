Жители Циолковского жалуются на повышение тарифов на водоотведение

В Амур.инфо обратилась жительница Циолковского. Женщина рассказала, что 1 июля прошлого года произошло повышение тарифов на водоотведение, стоимость поднялась в шесть раз – с 27,2 рубля за кубометр до 163,4 рубля за кубометр.

— С 1 января 2022 года мы ожидали снижение стоимости. По приказу за 2020 год стоимость должна была снизиться до 97,32 рубля за кубометр. Сейчас нам пришли квитанции за январь, а там всё также большие суммы. Как оказалось, 17 декабря прошлого года вышел новый приказ, по которому стоимость кубометра – 101,35 рубля. Люди, которые раньше платили за квартиру шесть тысяч, теперь платят двенадцать, – поделилась Екатерина.

В управлении ЖКХ администрации ЗАТО Циолковский объяснили, что причиной такого повышения стоимости водоотведения стало введение в эксплуатацию новых очистных сооружений – дорогостоящее современное оборудование и реагенты требуют больших финансовых затрат, которые компенсируются за счёт повышения тарифов.