Лолита потеряла работу на МУЗ-ТВ из-за коронавируса

Для многих звёзд потерять место в новом проекте — большая потеря. С этим недавно столкнулась и Лолита Милявская, но она старается не унывать.

Из-за положительного результата на коронавирус певице пришлось отказаться от роли ведущей в новом шоу на МУЗ-ТВ. Звезда вынуждена была уйти на самоизоляцию, а телеканал теперь ищет новую ведущую в свой проект.

О болезни и своих эмоциях исполнительница рассказала на своей странице в Instagram. По словам Лолиты, она ко всему происходящему старается относиться как к благу, ведь «позитив быстрее лечит». Она считает, что канал найдёт не менее талантливого ведущего, и передача от итого только выиграет. При этом Милявская призналась в любви к каналу Муз-ТВ и выразила надежду, «что они ещё много чего наснимают».

Звёздные коллеги с сочувствием отнеслись к беде певицы и пожелали ей скорейшего выздоровления. Поклонники Лолиты признались, что завидуют её способности так легко воспринимать удары судьбы.