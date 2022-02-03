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Лолита потеряла работу на МУЗ-ТВ из-за коронавируса

Милявской пришлось отказаться от роли ведущей в новом шоу

Лолита потеряла работу на МУЗ-ТВ из-за коронавируса
Фото: ria.ru

Лолита Милявская в последние несколько лет успешно реализовала себя как прекрасная телеведущая. Недавно телеканал МУЗ-ТВ пригласил певицу в один из своих новых проектов. Однако из-за болезни звезда лишилась этой работы, сообщает «Экспресс газета».

Для многих звёзд потерять место в новом проекте — большая потеря. С этим недавно столкнулась и Лолита Милявская, но она старается не унывать.

Из-за положительного результата на коронавирус певице пришлось отказаться от роли ведущей в новом шоу на МУЗ-ТВ. Звезда вынуждена была уйти на самоизоляцию, а телеканал теперь ищет новую ведущую в свой проект.

О болезни и своих эмоциях исполнительница рассказала на своей странице в Instagram. По словам Лолиты, она ко всему происходящему старается относиться как к благу, ведь «позитив быстрее лечит». Она считает, что канал найдёт не менее талантливого ведущего, и передача от итого только выиграет. При этом Милявская призналась в любви к каналу Муз-ТВ и выразила надежду, «что они ещё много чего наснимают».

Звёздные коллеги с сочувствием отнеслись к беде певицы и пожелали ей скорейшего выздоровления. Поклонники Лолиты признались, что завидуют её способности так легко воспринимать удары судьбы.

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#COVID 19 #работа #шоу-бизнес

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